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Saúde & Bem-estar

Cirurgia no inverno: vale a pena programar o procedimento para essa estação?

As temperaturas mais amenas costumam tornar o pós-operatório mais confortável, reduzindo o desconforto causado pelo calor excessivo

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