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Saúde & Bem-estar

“Chip da beleza”: 7 riscos do uso de hormônios com finalidade estética

Apesar de populares, o uso de certas substâncias não possui evidências científicas robustas de segurança para o uso estético

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