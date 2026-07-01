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Saúde & Bem-estar

Cânceres de cabeça e pescoço: conheça os fatores de risco e os sinais de alerta

Alterações na região da cabeça e do pescoço que permaneçam por mais de duas semanas devem ser avaliadas por um profissional de saúde

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