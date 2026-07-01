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Culinária

Além do futebol: 5 receitas tradicionais da Inglaterra para provar durante a Copa do Mundo

Aprenda a preparar opções clássicas e deliciosas para surpreender a família e os amigos durante os jogos

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