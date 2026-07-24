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"Acho que meus 40 anos serão um marco gigantesco": Mari Bridi celebra o retorno à TV e fase de descobertas

Atriz e influenciadora reflete sobre carreira, maternidade, saúde e autoestima

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Yasmim Girardi

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