GERAL

Saúde & Bem-estar

Yoga contra o estresse: entenda como a prática pode ser uma aliada do bem-estar

Ao combinar posturas, técnicas de respiração e exercícios de atenção plena, o yoga estimula respostas fisiológicas associadas ao relaxamento e ao equilíbrio emocional

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