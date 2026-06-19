Yoga contra o estresse: entenda como a prática pode ser uma aliada do bem-estar

Ao incentivar a conexão entre corpo e mente, o yoga contribui para ampliar a atenção, a tranquilidade e a consciência das próprias emoções AYO Production / Shutterstock | Portal EdiCase

Em um cenário marcado por cobranças constantes, excesso de informações e dificuldade de desacelerar, encontrar estratégias para preservar o bem-estar físico e emocional tornou-se uma necessidade. A discussão ganha ainda mais relevância no Brasil, que figura entre os países com maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo, com cerca de 18,6 milhões de pessoas convivendo com o problema, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Celebrado em 21 de junho, o Dia Mundial da Yoga chama a atenção para práticas que ajudam a lidar com o estresse e a sobrecarga do cotidiano. Muito além da atividade física, o yoga combina movimento, respiração e atenção plena, oferecendo ferramentas que contribuem para o equilíbrio emocional e uma melhor qualidade de vida.

Segundo a professora de yoga, meditação e mentora em Ayurveda, Fernanda Ester Machado, a prática favorece uma maior percepção do corpo e das emoções, além de contribuir para o gerenciamento do estresse. “Vivemos em um cenário de muitas demandas e pouca pausa. O yoga oferece um espaço de reconexão, ajudando as pessoas a desenvolver mais presença, foco e consciência sobre a forma como lidam com os desafios do cotidiano”, explica.

Yoga ajuda no gerenciamento do estresse e da ansiedade

Ao combinar posturas, técnicas de respiração e exercícios de atenção plena, o yoga estimula respostas fisiológicas associadas ao relaxamento e ao equilíbrio emocional. De acordo com Fernanda Ester Machado, esses recursos podem trazer reflexos positivos para diferentes aspectos da vida.

“A prática ensina habilidades que vão além do momento da aula. Quando aprendemos a respirar com mais consciência e a reconhecer os sinais do próprio corpo, passamos a responder melhor às situações de pressão e ansiedade”, afirma.

Mesmo com pouco tempo disponível, a prática regular de yoga pode contribuir para mais qualidade de vida Lordn / Shutterstock | Portal EdiCase

Pequenas práticas diárias podem gerar grandes resultados

Outro diferencial é a possibilidade de adaptação do yoga à rotina de cada pessoa. Não é necessário dedicar longos períodos do dia para começar. “Cinco ou dez minutos de prática consistente já podem fazer diferença. O mais importante é estabelecer esse compromisso consigo mesmo e compreender que o autocuidado também se constrói em pequenas escolhas diárias”, orienta a especialista.

Benefícios da yoga para o sono e a qualidade de vida

Fernanda Ester Machado destaca ainda que o yoga pode contribuir para a melhora da qualidade do sono e para a redução dos impactos do estresse acumulado, fatores diretamente relacionados ao bem-estar físico e emocional.

“Existe a ideia de que o yoga está associado apenas ao relaxamento, mas ele é, acima de tudo, uma prática de autoconhecimento. Ao desenvolvermos mais consciência sobre nossos pensamentos, emoções e hábitos, criamos condições para viver com mais equilíbrio e qualidade de vida”, conclui.