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Veoza: como funciona o novo remédio não hormonal para tratar "calorões" da menopausa

Aprovado pela Anvisa neste mês, o medicamento é alternativa para mulheres que já trataram câncer de mama

Camila Bengo

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