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Veja frases inspiradoras de Marie Curie sobre ciência, coragem e perseverança 

"Devemos acreditar que temos um dom para algo e que esse algo, custe o que custar, deve ser alcançado" é uma reflexão clássica atribuída à cientista

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