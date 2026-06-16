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Saúde & Bem-estar

Veja como evitar a flacidez após o uso das canetas emagrecedoras

Especialista explica por que a perda de firmeza da pele pode surgir após o emagrecimento acelerado e quais estratégias ajudam a preservar sustentação e elasticidade

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