Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 18 de junho de 2026

Os lançamentos do dia reúnem gêneros variados para agradar a todos os estilos de público Reprodução digital / Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios | Portal EdiCase

A quinta-feira é o dia perfeito para os amantes do cinema. Isso porque é nela que as principais estreias chegam às telonas. Entre os destaques da programação deste 18 de junho, estão produções de animação, aventura, suspense e romance, além de um clássico que nunca sai de moda: o drama. A variedade de lançamentos promete agradar a diferentes gostos e idades.

Abaixo, confira 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira ,18 de junho de 2026!

1. Toy Story 5

Em “Toy Story 5”, os brinquedos precisam recuperar a hora de brincar tirada pelo tablet “Lilypad”, que prende a atenção de Bonnie Reprodução digital / Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios | Portal EdiCase

Sete anos após o lançamento de “Toy Story 4”, a famosa franquia finalmente ganha uma continuação. O quinto capítulo da história chega aos cinemas abordando um tema em alta discussão: o impacto da tecnologia na vida das crianças. Agora, com 8 anos, Bonnie ganha um novo amigo, o tablet “Lilypad”, um dispositivo capaz de criar mundos virtuais inteiros e prender sua atenção, afastando-a dos brinquedos.

Jessie tenta manter viva a hora de brincar, mas, conforme o tempo passa, a missão se torna cada vez mais difícil. É então que o velho amigo Woody retorna e faz de tudo para ajudá-los a lidar com a nova realidade. Ao lado de Jessie, Buzz Lightyear e o restante da turma, ele enfrenta desafios que propõem reflexões importantes sobre o distanciamento causado pelo excesso de telas e a importância das conexões no mundo real para o crescimento infantil.

2. A Morte de Robin Hood

“A Morte de Robin Hood” traz uma nova versão do justiceiro, mais sombria e reflexiva Reprodução digital / A24 | Portal EdiCase

Dirigido por Michael Sarnoski, “A Morte de Robin Hood” traz uma nova versão para o justiceiro que tirava dos ricos para dar aos pobres. Dessa vez, mais sombria e reflexiva. Após sobreviver à batalha que acreditava ser a última de sua vida, Robin Hood lida com as cicatrizes físicas deixadas pelo embate. É então que o lendário herói “é encontrado por uma mulher misteriosa que o recolhe das sombras e passa a cuidar de seus ferimentos. Com o corpo fora de combate, cada erro cometido no passado volta para assombrá-lo”, descreve a sinopse oficial.

3. Segredo Obscuro

“Segredo Obscuro” conta a história de uma atriz que decide fazer um tratamento antienvelhecimento e descobre segredos obscuros sobre a empresa de estética Reprodução digital / Paris Filmes, HBO Max e Automatik Entertainment | Portal EdiCase

Repleto de suspense, “Segredo Obscuro” promete prender a atenção do público do começo ao fim. Na trama, a atriz Samantha Lake (Elisabeth Moss) tenta recuperar seu prestígio na carreira, mas, apesar do talento, não consegue novos trabalhos. Para piorar, ela percebe que é sempre a mais velha entre as candidatas dos testes.

Influenciada por sua agente, ela decide procurar um tratamento antienvelhecimento na glamourosa empresa de bem-estar Shell, comandada por Zoe Shannon (Kate Hudson), que acompanha seu processo de perto. No entanto, Samantha começa a questionar o procedimento ao sentir sintomas estranhos. As suspeitas aumentam ainda mais quando outros pacientes passam a desaparecer misteriosamente. A partir daí, a protagonista se vê envolvida em um intenso jogo para descobrir a verdade por trás do império.

4. Quinze Dias

“Quinze Dias” acompanha a jornada de um adolescente enfrentando as suas inseguranças enquanto lida com o amor Reprodução digital / Conspiração Filmes | Portal EdiCase

Uma adaptação do best-seller escrito por Vitor Martins, “Quinze Dias” é um filme emocionante sobre a coragem de ser quem somos. A história acompanha a trajetória de Felipe (Miguel Lallo), um adolescente acima do peso, tímido e que sofre bullying na escola. Para fugir dessa realidade, ele conta os dias para as férias de julho, período em que finalmente pode se dedicar ao que mais gosta: ler e assistir a séries.

No entanto, quando o tão esperado momento chega, tudo vira de cabeça para baixo. Sua mãe anuncia que a família hospedará Caio (Diego Lira), o vizinho de porta e grande interesse amoroso do jovem. “Inseguro, Felipe não sabe como interagir com o vizinho. Os dias que prometiam paz e tranquilidade acabam trazendo um turbilhão de sentimentos, fazendo Felipe mergulhar em todas suas questões e inseguranças. Apesar das diferenças, ou por causa delas, os dois acabam se reaproximando e vivendo uma jornada de autodescoberta mútua”, descreve a sinopse oficial. A produção será exibida em salas selecionadas.

5. A Vida à Parte

“A Vida à Parte” conta a história de uma mulher que encontra na música a força necessária para superar seus medos e reconstruir uma vida livre de preconceitos Reprodução digital / IMOVISION, Rai Cinema e IntraMovies | Portal EdiCase