Uma quinta-feira repleta de novidades aguarda os fãs de cinema com estreias que vão do suspense alienígena ao romance italiano Drazen Zigic / Shutterstock | Portal EdiCase

Quem planeja ir ao cinema nesta semana tem motivos de sobra para comemorar. O dia 11 de junho reúne cinco estreias de gêneros completamente diferentes, com produções que vão de um aguardado retorno aos filmes de extraterrestres a uma comédia romântica na Itália, passando por thriller, musical e fantasia. Com diretores premiados e elencos estrelados, o catálogo desta quinta-feira é variado e cheio de qualidade.

Abaixo, veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 11 de junho de 2026!

1. Dia D

Após duas décadas afastado do cinema de extraterrestres, Steven Spielberg retorna ao gênero que ajudou a definir com “Dia D” — considerado por parte da crítica o melhor filme do diretor em 20 anos. Com roteiro de David Koepp, parceiro de longa data do cineasta, o filme acompanha o caos que se instala no mundo após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo na televisão.

Fenômenos estranhos ao redor do planeta se intensificam, segredos militares são expostos e a evidência de inteligência alienígena se torna cada vez mais inegável. Emily Blunt lidera o elenco no papel de Margaret Fairchild, ao lado de Josh O’Connor, Colin Firth e Eve Hewson. Curiosidade: para criar os sons dos alienígenas, Emily Blunt recusou o uso de inteligência artificial e produziu os ruídos com a própria voz.

2. Eu & Você na Toscana

Para quem busca leveza e romance nas telas, a comédia dirigida por Kat Coiro — a mesma de “Case Comigo” — promete encantar com uma história repleta de mal-entendidos e paisagens deslumbrantes da Itália. Anna é uma jovem que abandonou o sonho de virar chef de cozinha e acumula escolhas equivocadas.

Após perder o emprego e a moradia no mesmo dia, ela decide invadir a mansão vazia de um charmoso italiano chamado Matteo, na Toscana. Porém, os planos vão por água abaixo quando a mãe dele chega de surpresa. Para não se revelar, Anna se passa pela noiva de Matteo, e a situação se complica ainda mais com a chegada do primo Michael. Halle Bailey e Regé-Jean Page protagonizam o filme, com roteiro de Ryan Engle.

3. O Afinador

Misturando jazz, crime e suspense, o thriller dirigido por Daniel Roher, com roteiro do próprio diretor em parceria com Robert Ramsey, acompanha Niki, um talentoso afinador de pianos que descobre uma habilidade rara e surpreendente: a capacidade de arrombar cofres com precisão absoluta.

O que começa como uma história sobre música logo se transforma em um deslumbrante drama policial quando criminosos percebem o potencial de seu talento e ele resolve mergulhar nesse universo perigoso. Leo Woodall protagoniza ao lado de Dustin Hoffman e Havana Rose Liu.

4. Hit para Dois

O diretor John Carney — conhecido por sucessos musicais como “Begin Again” e “Sing Street” — assina essa comédia musical com roteiro coescrito com Peter McDonald. Rick é um cantor de casamentos que sonha ser reconhecido como músico de verdade. Em uma noite de trabalho, ele conhece Danny, uma ex-celebridade pop adolescente em busca de reinvenção.

Após passarem a noite juntos, Danny rouba uma composição de Rick, que se torna um grande sucesso sem qualquer crédito para o criador original. A jornada de Rick para recuperar o reconhecimento pelo próprio trabalho é o coração da trama. Paul Rudd e Nick Jonas protagonizam o filme.

5. Trago Seu Amor