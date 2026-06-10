Veja 5 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 11 de junho de 2026

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De ficção científica épica à comédia romântica na Toscana, a quinta-feira reúne estreias para todos os gostos nas telonas brasileiras

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