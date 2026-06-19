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Vai pintar a pele para a Copa do Mundo? Saiba como utilizar tintas com segurança

Dermatologista explica que cuidados simples ajudam a evitar problemas e garantem que a torcida seja marcada apenas pela comemoração

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