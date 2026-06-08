Torta salgada: veja 4 receitas proteicas para o lanche da tarde

Torta proteica de frango com ricota Elena Veselova / Shutterstock | Portal EdiCase

A torta salgada é uma excelente opção para o lanche da tarde, principalmente quando preparada com ingredientes ricos em proteínas. Além de prática e versátil, ela ajuda a promover maior saciedade, contribuindo para evitar a fome pouco tempo depois da refeição. Receitas feitas com ovos, frango, atum, carnes magras e queijos leves também podem oferecer nutrientes importantes para o organismo.

Abaixo, confira 4 receitas de tortas salgadas e proteicas para o lanche da tarde!

1. Torta proteica de frango com ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 ovo

2 colheres de sopa de azeite

2 a 4 colheres de sopa de água

Sal a gosto

Recheio

250 g de frango cozido e desfiado

e desfiado 3 ovos

200 g de ricota amassada

170 g de iogurte natural

1 cebola picada

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture as farinhas, o ovo, o azeite e a água até formar uma massa homogênea. Com a massa, forre uma forma de torta, cobrindo fundo e laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture os ovos, a ricota, o iogurte e os temperos. Acrescente o frango e mexa bem. Despeje o recheio sobre a massa e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até ficar dourada. Sirva em seguida.

2. Torta proteica de atum com queijo cottage

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farelo de aveia

1 colher de sopa de fermento químico

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Recheio

240 g de atum sólido ao natural escorrido

200 g de queijo cottage

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola picada

1 cenoura ralada

Cheiro-verde picado, orégano, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, misture o atum, o cottage, o tomate, a cebola, a cenoura, o cheiro-verde e os temperos. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite e o sal. Acrescente a farinha de trigo e o farelo de aveia e bata novamente até ficar homogêneo. Por último, misture o fermento delicadamente.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva. Adicione todo o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

3. Torta proteica de espinafre com frango

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de iogurte natural

2 ovos

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de fermento químico

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Recheio

3 xícaras de chá de espinafre picado

250 g de frango cozido e desfiado

200 g de ricota amassada

2 ovos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

1 colher de chá de gergelim

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o espinafre e cozinhe até reduzir o volume. Desligue o fogo. Em um recipiente, misture o espinafre com o frango, a ricota, os ovos e os temperos. Reserve.

Massa

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte e o azeite. Acrescente a farinha de aveia, o sal e o fermento. Mexa até formar uma massa cremosa e homogênea. Unte uma forma média com azeite. Coloque metade da massa, espalhe o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Polvilhe gergelim por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos ou até dourar bem. Sirva em seguida.

4. Torta proteica de carne desfiada

Ingredientes

Massa

500 g de mandioquinha cozida e amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Recheio

400 g de carne bovina cozida e desfiada

cozida e desfiada 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate picado

1/2 cenoura ralada

2 colheres de sopa de molho de tomate

Azeite de oliva, cheiro-verde picado, sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de cottage

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne desfiada, o tomate, a cenoura, o molho de tomate e os temperos. Cozinhe por alguns minutos até ficar bem incorporado. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Massa