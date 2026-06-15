Skincare no inverno: veja erros que podem estar sabotando sua pele

Hábitos comuns do dia a dia podem comprometer a saúde da pele no inverno Prostock-studio / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Com a queda das temperaturas e a redução da umidade do ar, a pele tende a ficar mais ressecada e sensível. Nesse cenário, alguns hábitos comuns do dia a dia podem comprometer a saúde da pele e favorecer o surgimento de irritações, dermatites e outros problemas dermatológicos.

Segundo a Dra. Larissa Wood Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e dermatologista no Instituto Fraga de Dermatologia, muitos erros na rotina de skincare passam despercebidos, mas podem causar impactos importantes durante o inverno.

“Os principais erros são tomar banhos muito quentes e demorados, que removem a proteção natural da pele; abandonar o protetor solar; reduzir a hidratação da pele; usar produtos com álcool ou fragrâncias que sensibilizam ainda mais a pele ressecada; e negligenciar os lábios e as mãos, áreas que sofrem muito com o frio”, explica.

Protetor solar continua indispensável no inverno

Um dos equívocos mais comuns no inverno é deixar de utilizar protetor solar. “A radiação UV continua presente mesmo em dias nublados e frios, sendo responsável pelo envelhecimento precoce, manchas e aumento do risco de câncer de pele. O protetor solar é indispensável o ano todo, independentemente da estação ou da temperatura”, ressalta a médica.

Cuidado com excesso de hidratação e produtos inadequados

A Dra. Larissa Wood Fraga também alerta que tanto o excesso de hidratação quanto o uso de produtos inadequados podem prejudicar a saúde da pele. “Usar cremes muito oclusivos pode favorecer acne em peles oleosas. Já produtos com fragrâncias, álcool ou ativos muito potentes em peles já fragilizadas pelo frio podem gerar irritação e dermatite de contato. A hidratação deve ser adequada ao tipo de pele, não apenas à estação”, esclarece.

Ardência, coceira e vermelhidão estão entre os sinais de que um produto pode não estar sendo bem tolerado Pormezz / Shutterstock | Portal EdiCase

Sinais de que a pele não está tolerando um produto

Entre os sinais de que um produto pode não estar sendo bem tolerado pela pele, estão ardência, coceira, vermelhidão, descamação e sensação de pele repuxando. “Ao notar qualquer um desses sinais, o ideal é suspender o produto e consultar um dermatologista”, orienta.

Rotina de skincare nos dias frios

Apesar das mudanças na temperatura, a médica explica que não é necessário reformular completamente a rotina de skincare durante o inverno. “O que costuma ser necessário é fazer ajustes pontuais: trocar texturas mais leves por versões mais nutritivas, reforçar a hidratação e, em alguns casos, reduzir a frequência de ativos esfoliantes”, afirma.

Para manter a pele saudável durante a estação, a dermatologista recomenda ativos que reforçam a hidratação e a barreira cutânea. “Para hidratação e reforço da barreira cutânea, os destaques são o ácido hialurônico, a glicerina, as ceramidas e o esqualano. Para peles mais maduras ou com sinais de envelhecimento, o retinol e a vitamina C continuam indicados, mas com atenção redobrada à hidratação. O pantenol e a niacinamida são ótimas opções para peles sensíveis e reativas. O protetor solar diário continua indispensável”, conclui a Dra. Larissa Wood Fraga.