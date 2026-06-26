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"Se me perguntassem se quero voltar 20 anos atrás, falaria que não": Danni Suzuki celebra maturidade, carreira e autoconhecimento

Aos 48 anos, atriz fala sobre as diferentes frentes de atuação na vida profissional, além de maternidade e envelhecimento 

Yasmim Girardi

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