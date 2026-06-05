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Saúde & Bem-estar

Saiba como o uso indevido de anabolizantes pode prejudicar a saúde física e psicológica 

Especialista alertam que o uso sem orientação médica pode gerar efeitos graves e, em alguns casos, danos irreversíveis ao organismo

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