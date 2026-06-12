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Saúde & Bem-estar

Queda de cabelo: entenda por que o problema tem atingido cada vez mais mulheres jovens

Especialista explica os fatores que podem desencadear a perda excessiva de fios, a importância do diagnóstico precoce e as principais formas de tratamento

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