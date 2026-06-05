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"Por muito tempo, achei que ser uma pessoa plural significava que eu estava perdida", reflete Mari Krüger 

Gaúcha de 36 anos se popularizou por questionar mitos e transformar informações complexas em conteúdo acessível, com humor e autenticidade 

Carolina Dill

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