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Saúde & Bem-estar

Parto após cesáreas: entenda os cuidados e os riscos depois de duas cirurgias

Histórico obstétrico, tipo de cicatriz uterina e intervalo entre as gestações estão entre os fatores mais importantes para definir qual é a via de parto mais segura

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