Noruega: 3 receitas típicas da culinária norueguesa para fazer em casa

Ensopado de cordeiro com repolho Fårikål) Malin_82 / Shutterstock | Portal EdiCase

Para a Copa do Mundo 2026, a Noruega se classificou com o melhor poderio ofensivo da Europa: a seleção norueguesa marcou 37 gols em oito jogos nas eliminatórias, uma média impressionante de 4,6 gols por partida. Além do futebol, o país também se destaca pela culinária. Rica em tradições e sabores autênticos, a gastronomia norueguesa é marcada pela valorização de ingredientes locais, como peixes, frutos do mar, carnes de caça e produtos típicos das regiões montanhosas e costeiras.

A seguir, confira 3 receitas típicas da culinária norueguesa para fazer em casa!

1. Ensopado de cordeiro com repolho (Fårikål)

Ingredientes

1 kg de carne de cordeiro cortada em cubos grandes

cortada em cubos grandes 1 repolho verde cortado em fatias grossas

500 ml de água

500 g de batata pequena descascada

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pão crocante norueguês (knekkebrød) e mostarda para acompanhar

Modo de preparo

Em uma panela, distribua metade dos gomos de repolho no fundo. Sobre eles, coloque metade dos cubos de cordeiro, tempere com sal e pimenta-do-reino. Repita as camadas até finalizar os ingredientes, terminando sempre com uma camada de repolho no topo.

Despeje a água cuidadosamente pelas laterais da panela, sem cobrir totalmente os ingredientes. Tampe e leve ao fogo médio até começar a ferver. Em seguida, reduza para fogo baixo e cozinhe por aproximadamente 2 horas, mantendo a panela tampada. Se necessário, acrescente pequenas quantidades de água ao longo do cozimento para evitar que o preparo seque. Ao final, a carne deverá estar bem macia e o repolho completamente cozido.

Enquanto o ensopado cozinha, coloque as batatas em uma panela, cubra com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que fiquem macias. Escorra e reserve. Sirva o Fårikål acompanhado das batatas cozidas, mostarda amarela e pão crocante norueguês (knekkebrød). Finalize com a salsinha picada.

2. Bolo príncipe norueguês (Fyrstekake)

Ingredientes

Massa

250 g de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada

75 g de açúcar

1 gema de ovo

2 colheres de sopa de água gelada

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

200 g de amêndoas moídas

moídas 150 g de açúcar

100 g de manteiga em temperatura ambiente

2 ovos

Finalização

1 gema de ovo para pincelar

Amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o açúcar. Adicione a manteiga gelada e misture com as pontas dos dedos até obter uma farofa úmida. Acrescente a gema e a água gelada aos poucos, misturando apenas até formar uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.

Recheio

Em uma tigela, bata a manteiga com o açúcar até obter um creme claro e fofo. Acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição. Junte as amêndoas moídas e misture até formar um creme uniforme. Reserve.

Montagem e finalização

Retire a massa da geladeira, abra cerca de 2/3 com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma redonda, previamente untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de amêndoas sobre a massa, nivelando com uma espátula. Abra o restante da massa e corte tiras de aproximadamente 2 cm de largura. Disponha as tiras sobre o recheio, formando um padrão quadriculado. Pincele a gema sobre as tiras e distribua amêndoas laminadas por cima.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 45 a 50 minutos, ou até que a massa esteja dourada e o recheio firme. Retire do forno, deixe esfriar por pelo menos 20 minutos antes de desenformar e sirva em temperatura ambiente.

Sopa cremosa de peixe Fiskesuppe) Sergii Koval / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Sopa cremosa de peixe (Fiskesuppe)

Ingredientes

300 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos grandes

sem pele e cortado em cubos grandes 300 g de peixe branco cortado em cubos grandes

1 colher de sopa de manteiga

1 alho-poró cortado em rodelas

1 cenoura cortada em tiras

500 ml de caldo de peixe

200 ml de creme de leite fresco

100 ml de leite

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de endro picado

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho-poró por cerca de 3 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente a cenoura e cozinhe por mais 5 minutos, até começar a ficar macia. Polvilhe a farinha de trigo sobre os legumes e misture bem. Aos poucos, adicione o caldo de peixe, mexendo continuamente para evitar a formação de grumos. Acrescente o leite e o creme de leite fresco, misture e cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter um caldo levemente encorpado.