Netflix: 5 filmes e séries que estreiam entre 8 e 14 de junho de 2026

Os lançamentos da semana na Netflix trazem opções imperdíveis para todos os gostos Anna Quelhas / Shutterstock | Portal EdiCase

Quem está em busca de novidades para assistir já pode atualizar a lista. Entre 8 e 14 de junho, a Netflix amplia o catálogo com estreias que transitam por diferentes gêneros e prometem agradar aos mais variados públicos, reunindo desde produções voltadas para toda a família até histórias inspiradas em fatos.

Entre os destaques da semana, estão uma adaptação live-action de um popular manhwa sul-coreano, uma série tailandesa de suspense jurídico, uma animação mexicana produzida inteiramente em stop motion e um documentário sobre um crime que chocou os Estados Unidos.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam na Netflix entre 8 e 14 de junho de 2026!

1. Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo (Volume 3) – 08/06

O volume 3 de “Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo“ marca a chegada de novos episódios da 56ª temporada do clássico programa infantil. A série acompanha personagens queridos de diferentes gerações, como Elmo, Come-Come e Abby Cadabby, em aventuras educativas que estimulam o aprendizado e a curiosidade das crianças.

Ao longo dos episódios, os moradores da Vila Sésamo exploram temas ligados à amizade, criatividade, convivência e resolução de problemas por meio de músicas, brincadeiras e histórias envolventes. Com sua proposta lúdica e inclusiva, a produção segue combinando entretenimento e educação para o público infantil.

2. No Limite da Lei – 11/06

“No Limite da Lei“ é uma série tailandesa que acompanha a história de um jovem defensor público que dedica sua carreira à defesa de pessoas marginalizadas. Sua vida muda drasticamente quando ele é acusado de um assassinato brutal que afirma não ter cometido, tornando-se o principal suspeito de um caso cercado por interesses poderosos e segredos.

Sem alternativas para provar sua inocência, ele recorre a uma advogada conhecida por utilizar brechas na legislação e estratégias pouco convencionais para vencer nos tribunais. Enquanto tenta limpar seu nome e descobrir a verdade por trás do crime, o protagonista é obrigado a trabalhar ao lado da defensora, enfrentando dilemas éticos, conflitos pessoais e os desafios de um sistema de justiça que parece estar contra ele.

3. Viral Hit – 11/06

A série japonesa “Viral Hit“ é uma adaptação live-action do popular manhwa sul-coreano de mesmo nome. A trama acompanha um estudante que vive em situação de pobreza, sofre bullying constante na escola e enfrenta dificuldades para ajudar a mãe. Sua vida muda quando uma briga viraliza na internet, revelando o potencial das transmissões online para conquistar audiência e gerar renda.

Em busca de uma forma de mudar sua realidade, o jovem passa a transmitir os confrontos para milhares de espectadores. Conforme sua popularidade cresce, ele precisa lidar com os desafios da fama repentina, os perigos da exposição nas redes sociais e as consequências de transformar a própria vida em entretenimento para o público.

4. Sou a Frankelda – 12/06

Dirigido pelos irmãos Arturo Ambriz e Roy Ambriz, “Sou a Frankelda” é uma animação mexicana ambientada no século XIX. A trama acompanha uma jovem escritora que sonha em compartilhar suas histórias com o mundo, mas enfrenta críticas e preconceitos por criar contos sombrios em uma época que não valoriza seu trabalho.

Determinada a seguir criando, ela encontra na imaginação um refúgio diante das tentativas de silenciar sua voz. As coisas acabam mudando quando Frankelda é levada para um universo inspirado em suas próprias criações. Cercada por criaturas fantásticas e personagens que saíram de suas histórias, ela embarca em uma jornada para entender o poder da imaginação e impedir que a fronteira entre ficção e realidade desapareça.

O longa funciona como prelúdio da série ”Frankelda’s Book of Spooks” e é apontado como o primeiro filme mexicano produzido inteiramente em stop-motion.

5. Instinto Materno – 12/06

O documentário “Instinto Materno“ revisita um caso real que chocou os Estados Unidos em 2020. A produção acompanha a investigação iniciada após uma mulher ser abordada pela polícia alegando ter acabado de dar à luz. No entanto, inconsistências em seu relato levam as autoridades a descobrir uma complexa rede de mentiras que escondia um crime brutal.