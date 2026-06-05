Muito além da paçoca: 5 benefícios do amendoim para a saúde

O amendoim possui propriedades nutricionais importantes para o corpo Natallia Ploskaya / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Presente em receitas tradicionais como paçoca, pé de moleque e doces típicos, o amendoim ganha destaque durante as festas juninas. Apesar de muitas vezes ser associado apenas aos alimentos calóricos desse período, o ingrediente também possui propriedades nutricionais importantes.

Segundo a professora Camila Junqueira, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o ingrediente pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com moderação. “O amendoim é rico em gorduras boas, proteínas, vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do organismo. O problema geralmente está no excesso de açúcar e ingredientes adicionados em algumas preparações típicas”, explica.

Além de ser bastante versátil, o amendoim oferece benefícios para a saúde e o bem-estar. A seguir, confira alguns deles!

1. Ajuda na sensação de saciedade

Por conter proteínas e gorduras boas, o amendoim contribui para maior sensação de saciedade, ajudando a controlar a fome ao longo do dia.

2. É fonte de energia

O alimento possui alto valor energético e pode ser uma boa opção para lanches intermediários e pré-treinos, quando consumido de forma equilibrada.

3. Possui gorduras boas

O amendoim contém gorduras monoinsaturadas, que podem auxiliar na saúde cardiovascular quando inseridas em uma alimentação balanceada.

4. Contribui para o funcionamento do organismo

Vitaminas do complexo B, vitamina E, magnésio e potássio estão entre os nutrientes presentes no alimento que são importantes para o bom funcionamento do organismo.

5. Pode auxiliar na saúde muscular

Por ser fonte de proteína vegetal, o amendoim também pode contribuir para a manutenção muscular quando aliado a hábitos saudáveis.

Cuidados com o consumo do amendoim

O principal cuidado com o amendoim deve estar relacionado à quantidade consumida e aos excessos comuns durante as festas juninas. “Alimentos típicos podem, sim, fazer parte de uma alimentação equilibrada. O mais importante é evitar exageros e buscar equilíbrio nas escolhas, sem necessidade de restrições radicais”, finaliza Camila Junqueira.