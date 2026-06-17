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“Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome”: conheça o significado da reflexão de Clarice Lispector

A escritora brasileira eternizou pensamentos sobre amor, autoconhecimento, tempo e existência. Entenda o significado de uma de suas frases mais marcantes

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