Jantar saudável: 3 receitas ricas em proteínas magras para melhorar o ganho de massa muscular

Frango cremoso com espinafre e tomate seco Jacek Chabraszewski / Shutterstock | Portal EdiCase

Garantir um jantar saudável é uma forma de encerrar o dia de maneira equilibrada e fornecer ao organismo os nutrientes necessários para a recuperação e o bom funcionamento do corpo. Nesse contexto, receitas ricas em proteínas magras são excelentes opções, pois promovem maior saciedade, contribuem para a manutenção da massa muscular e ajudam na recuperação dos tecidos.

A seguir, confira 3 receitas ricas em proteínas magras para melhorar o ganho de massa muscular!

1. Frango cremoso com espinafre e tomate seco

Ingredientes

4 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 xícara de chá de espinafre picado

6 tomates secos picados

200 ml de leite

2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de orégano

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino, páprica e orégano. Em fogo médio, aqueça o azeite em uma frigideira e doure os filés dos dois lados até ficarem bem selados. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e cozinhe por cerca de 1 minuto. Junte o tomate seco e o espinafre, mexendo até que as folhas murchem.

Adicione o leite e o creme de ricota, misturando até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque os filés em uma travessa refratária e cubra com o molho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, apenas para finalizar o cozimento e incorporar os sabores. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Refogado de tofu com brócolis, cenoura e castanha-de-caju

Ingredientes

400 g de tofu firme cortado em cubos

cortado em cubos 2 xícaras de chá de brócolis em floretes

1 cenoura cortada em tiras finas

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/4 de xícara de chá de castanhas-de-caju picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Escorra bem o tofu e pressione-o com papel-toalha por cerca de 15 minutos para retirar o excesso de líquido. Em um recipiente, tempere os cubos de tofu com páprica, cúrcuma, pimenta-do-reino e uma pitada de sal. Em fogo médio, aqueça uma colher de sopa de azeite em uma frigideira grande e doure o tofu por todos os lados. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e cozinhe por cerca de 1 minuto. Junte a cenoura e refogue por 3 minutos. Em seguida, acrescente o brócolis e cozinhe por mais 4 a 5 minutos, até os legumes ficarem macios, porém ainda levemente crocantes. Volte o tofu para a frigideira e misture delicadamente para envolver todos os ingredientes. Desligue o fogo, acrescente a castanha-de-caju e sirva em seguida.

Salada de atum com ovo e batata rústica Gorenkova Evgenija / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Salada de atum com ovo e batata rústica

Ingredientes

Salada

2 xícaras de chá de mix de folhas (alface-americana, alface-roxa e alface-romana)

120 g de atum sólido ao natural escorrido

ao natural escorrido 2 ovos cozidos cortados em rodelas

200 g de batata cortada em gomos

10 tomates-cereja cortados ao meio

Páprica doce, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Água

Molho

1/2 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

6 folhas de manjericão

1 dente de alho

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Batata

Em uma panela, cubra a batata com água, adicione uma pitada de sal e cozinhe em fogo médio até ficar levemente macia. Escorra, coloque em uma assadeira e tempere com azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem.

Molho

Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador até obter um creme homogêneo.

Finalização