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Haiti: 3 curiosidades históricas sobre o próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo

Pequeno em território, o país é cheio de contrastes que vão das maravilhas do Caribe aos patrimônios únicos e história de capítulos trágicos

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