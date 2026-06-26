Gatos asiáticos: 7 raças que conquistaram o mundo 

As raças de gatos originárias da Ásia estão entre as mais conhecidas e admiradas do mundo. Ao longo dos séculos, países como Japão, China, Mianmar, Tailândia e Singapura deram origem a felinos com características bastante distintas, resultado de cruzamentos naturais, seleção genética e da convivência próxima com as pessoas.
Curiosamente, algumas dessas raças possuem histórias que atravessam centenas de anos. Em diferentes épocas, certos gatos foram considerados símbolos de boa sorte, prosperidade e até da realeza, vivendo em palácios, templos e residências nobres.
A seguir, conheça algumas raças de gatos asiáticos!
1. Siamês
O siamês é uma das raças asiáticas mais famosas do planeta e teve origem no antigo Reino de Sião, atual Tailândia. Durante muitos séculos, esses gatos viveram em templos e palácios, sendo considerados animais de grande prestígio. Eles possuem porte médio, corpo longo e musculoso, cabeça triangular, olhos azuis intensos e pelagem curta com extremidades mais escuras. São extremamente inteligentes, curiosos, comunicativos e costumam “conversar” bastante com os tutores por meio de miados.
2. Burmês
Originário de Mianmar, o burmês é conhecido por sua personalidade extremamente carinhosa e pela aparência elegante. É um gato de porte médio, corpo pequeno e musculoso, olhos grandes em tons dourados e pelagem curta, fina e muito brilhante. Apesar do tamanho, costuma ser surpreendentemente pesado devido à musculatura bem desenvolvida. É brincalhão, ativo, curioso e gosta de participar da rotina da casa.
3. Birmanês
Apesar do nome semelhante, o birmanês é uma raça diferente do burmês. Sua origem está ligada a antigas lendas de templos localizados na região de Mianmar. É um gato de porte médio a grande, com corpo robusto, olhos azuis intensos, pelagem semilonga extremamente macia e patas brancas que parecem usar “luvas”. Tem comportamento calmo, gentil e equilibrado, sendo bastante apegado aos tutores.
4. Bobtail japonês
O bobtail japonês surgiu no Japão há muitos séculos e é facilmente reconhecido pela cauda curta e enrolada, semelhante a um pequeno pompom. É um gato de porte médio, corpo magro, pernas longas e pelagem que pode ser curta ou semilonga. Na cultura japonesa, é considerado um símbolo de prosperidade e boa sorte, tendo inspirado o famoso Maneki-neko, o gato da sorte. Muito inteligente, ativo e sociável, costuma aprender brincadeiras rapidamente e gosta bastante da interação com as pessoas.
5. Singapura
Considerado uma das menores raças de gatos domésticos do mundo, o singapura teve origem nas ruas de Singapura antes de ser desenvolvido como raça. Seu corpo é pequeno, porém musculoso, com olhos grandes, orelhas largas e pelagem curta em tom sépia. Apesar do tamanho delicado, é bastante energético, curioso e explorador.
6. Khao manee
O khao manee é uma raça rara originária da Tailândia e possui uma longa história ligada à antiga realeza do país. Esses gatos apresentam pelagem totalmente branca, curta e sedosa, além de olhos que podem ser azuis, dourados ou um de cada cor. São animais de porte médio, corpo elegante e musculoso. Muito inteligentes, brincalhões e comunicativos, apreciam a convivência familiar e costumam estabelecer fortes laços com os tutores.
7. Korat
Também originário da Tailândia, o korat é uma raça muito antiga que, tradicionalmente, era oferecida como presente para desejar prosperidade e felicidade. Possui porte médio, corpo pequeno, olhos verdes intensos e pelagem curta na cor azul-prateada. É um gato bastante sensível, inteligente e observador.