Fortaleça a imunidade no inverno com 4 receitas ricas em vitamina C

Com a chegada do inverno, o organismo tende a ficar mais suscetível a gripes e infecções, o que torna a alimentação um fator ainda mais importante para a manutenção da saúde. Nesse contexto, a vitamina C se destaca por seu papel no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção das células contra os danos causados pelo estresse oxidativo.
De acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil, a ingestão diária indicada do nutriente é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Ao incluir alimentos ricos em vitamina C na rotina diária, o organismo pode se beneficiar de efeitos anti-inflamatórios, proteção cardiovascular, auxílio na cicatrização dos tecidos, entre outros.
A seguir, confira 4 receitas ricas em vitamina C para fortalecer a imunidade.
1. Salada cítrica com romã, nozes e folhas verdes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de alface-roxa
- 1 laranja cortada em rodelas
- 1/2 xícara de chá de sementes de romã
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1/2 xícara de chá de nozes levemente quebradas
- Pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o espinafre, a alface-roxa e a rúcula como base da salada. Em seguida, distribua as rodelas de laranja por cima, espalhando de maneira uniforme. Acrescente o tomate-cereja e as sementes de romã, garantindo que fiquem bem distribuídas entre as folhas. Finalize com a pimenta-do-reino e com as nozes, espalhando por toda a superfície para trazer textura à salada. Sirva imediatamente para manter o frescor e a crocância dos ingredientes.
2. Ceviche de peixe branco com caju
Ingredientes
- 200 g de peixe branco cru cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 1/4 de cebola-roxa cortada em fatias bem finas
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- Sal e coentro picado a gosto
- 1 caju cortado em cubos
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o peixe branco e esprema o suco do limão por cima, misturando levemente. Tempere com sal e deixe marinar por cerca de 10 a 15 minutos, até que o peixe comece a ficar levemente “cozido” pelo ácido do limão. Em seguida, acrescente a cebola-roxa, a pimenta dedo-de-moça, o coentro e o caju. Misture delicadamente para não desmanchar o peixe e sirva em seguida.
3. Suco de acerola com gengibre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de acerola madura
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 500 ml de água gelada
- 1 colher de sopa de mel
Modo de preparo
Coloque as frutas no liquidificador com a água e o gengibre ralado. Bata por cerca de 1 minuto, apenas o suficiente para triturar bem. Coe o suco em uma peneira fina, pressionando com uma colher para extrair todo o líquido. Adoce com mel e sirva imediatamente.
4. Sopa de inhame com couve e espinafre
Ingredientes
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 4 inhames descascados e cortados em cubos
- 1 xícara de chá de couve fatiada
- 250 ml de água
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 2 colheres de sopa de farinha de linhaça
- 1 colher de chá de tomilho triturado
- 1 colher de chá de alecrim triturado
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue o alho e a cebola em fogo médio até ficarem levemente dourados e aromáticos. Em seguida, acrescente os inhames e a farinha de linhaça, mexendo bem para envolver todos os ingredientes no refogado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e continue mexendo por alguns minutos. Adicione a água. Quando começar a levantar fervura, acrescente o gengibre e deixe cozinhar até que os inhames fiquem macios.
Com os inhames já cozidos, amasse-os levemente com uma colher dentro da própria panela para formar uma textura mais cremosa. Em seguida, adicione o espinafre e a couve e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até murchar e incorporar ao preparo. Desligue o fogo e finalize com o tomilho e o alecrim antes de servir.