GERAL

Saúde & Bem-estar

Entenda como alterações nas carótidas podem ser o primeiro alerta para doenças vasculares

Placas e estreitamentos nas artérias do pescoço podem indicar risco de AVC e a presença de aterosclerose em outras regiões do organismo

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