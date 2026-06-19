Entenda como a acessibilidade contribui para a experiência de torcedores com deficiência visual

A paixão pelo esporte também pode ser vivida por meio de sons, sensações e recursos de acessibilidade que aproximam pessoas com deficiência visual dos jogos Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

Durante a Copa do Mundo, o clima de torcida se espalha por diferentes espaços e reúne milhões de pessoas em torno de um mesmo sentimento: a paixão pelo futebol. Em casa, nas ruas ou dentro dos estádios, o torneio se transforma em um grande encontro coletivo marcado por emoção, convivência e diversidade cultural.

Para a maioria dos torcedores, assistir a uma partida é algo simples e quase automático. No entanto, para pessoas com deficiência visual, essa experiência pode exigir adaptações que tornem possível acompanhar e sentir a emoção de cada lance de forma mais completa.

Ajustes de contraste, ampliação de telas, aplicativos acessíveis, televisores maiores e posicionamento estratégico nos estádios são algumas das alternativas utilizadas para melhorar a experiência em uma partida, mas por mais que grande parte das experiências esportivas sejam visuais, pessoas cegas ou com baixa visão desenvolvem diferentes formas de acompanhar os jogos.

Audiodescrição nas transmissões

Entre os principais recursos utilizados por pessoas com deficiência visual está a audiodescrição, que complementa a narração tradicional, descrevendo de maneira detalhada tudo o que não pode ser percebido apenas por áudio comum, como movimentação da bola, posicionamento dos jogadores, expressões faciais, comemorações, cartões, substituições e reações da torcida.

“A audiodescrição é mais do que somente narrar imagens, ela transforma cada lance em uma experiência nova. Com esse recurso, pessoas com deficiência visual conseguem perceber cada detalhe, tornando os jogos totalmente acessíveis. É uma ferramenta que promove a inclusão, garantindo que todos possam vivenciar a emoção de um campeonato que reúne seleções do mundo inteiro”, explica Silverlei Silvestre, professor de Orientação e Mobilidade da Laramara – Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual.

Segundo ele, discutir acessibilidade no futebol é também falar sobre pertencimento social e direito à cultura. “A inclusão no futebol e em outros esportes vai muito além da presença física nos espaços esportivos. A falta de acessibilidade em transmissões, aplicativos, plataformas digitais e estádios pode gerar isolamento social e dificultar a participação de pessoas cegas e com baixa visão em eventos importantes”, comenta.

Uso do rádio como alternativa

Outra forma de acompanhar uma partida é por meio das transmissões no rádio, um recurso que historicamente se destaca pelo estilo de narração mais acelerado, dinâmico e extremamente descritivo. Diferentemente de outras formas de transmissão, o rádio costuma detalhar movimentos, posicionamentos em campo, reações da torcida e o desenrolar das jogadas em tempo real, criando uma experiência mais rica para o ouvinte.

Para pessoas com deficiência visual, esse formato pode ser a melhor opção quando não se tem a audiodescrição, já que a riqueza de detalhes narrados contribui para a construção do imaginário da partida, permitindo visualizar mentalmente cada lance. Dessa forma, o torcedor consegue acompanhar o jogo de forma mais envolvente, participar das emoções do momento e fortalecer sua paixão pelo esporte.

Mesmo com vários recursos, a acessibilidade no futebol ainda enfrenta desafios de implementação piya kunkayan / Shutterstock | Portal EdiCase

Os avanços e desafios da acessibilidade no esporte

Nos últimos anos, clubes, emissoras e patrocinadores de campeonatos passaram a ampliar iniciativas de acessibilidade esportiva, especialmente em grandes competições. Ainda assim, especialistas apontam que os recursos disponíveis permanecem limitados e nem sempre estão presentes em campeonatos nacionais, estaduais ou eventos de menor porte.

Em muitas partidas, torcedores com deficiência visual utilizam fones de ouvido conectados a equipes especializadas responsáveis por transmitir, em tempo real, informações detalhadas sobre o que acontece em campo. O recurso permite que a pessoa acompanhe a dinâmica do jogo com mais autonomia e participe da atmosfera coletiva que envolve um jogo de futebol.

Mais do que entretenimento, uma forma de inclusão social

Para muitas pessoas com deficiência visual, o futebol vai muito além do entretenimento, assim como para qualquer torcedor apaixonado. O esporte representa integração social, troca de experiências e participação em uma das manifestações culturais mais importantes do país. “Garantir acessibilidade no meio do futebol significa assegurar que milhões de brasileiros possam torcer, vibrar e compartilhar emoções de forma plena e em condições de igualdade”, conclui o professor Silverlei Silvestre.