Edamame: 5 benefícios do grão para a saúde e como consumi-lo

Edamame chama a atenção por reunir nutrientes essenciais ao corpo Mironov Vladimir / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Pequenas vagens verdes que costumam acompanhar pratos asiáticos estão ganhando destaque muito além dos restaurantes japoneses. Conhecido como edamame, soja colhida ainda verde, antes do amadurecimento completo dos grãos, o alimento chama a atenção por reunir nutrientes essenciais ao organismo.

“Além de ser uma excelente fonte de proteína vegetal de alta qualidade, fornece fibras, ferro, magnésio, potássio e compostos bioativos que podem contribuir para a saúde metabólica e cardiovascular”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) e Fellow da The Obesity Society (FTOS-USA).

A seguir, conheça os principais benefícios do edamame para a saúde, como incluí-lo na alimentação e quais cuidados devem ser observados no consumo!

1. Auxilia na manutenção da massa muscular

O edamame contém proteínas consideradas completas, com todos os aminoácidos essenciais para o organismo. Por isso, é uma opção interessante para vegetarianos, veganos e pessoas que desejam diversificar as fontes de proteína da alimentação.

2. Aumenta a saciedade

A combinação de proteínas e fibras do edamame ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e prolonga a sensação de saciedade, o que pode contribuir para o controle do apetite ao longo do dia.

3. Favorece o funcionamento intestinal

Rico em fibras, o edamame auxilia o trânsito intestinal e contribui para o equilíbrio da microbiota, conjunto de microrganismos que vivem no intestino e desempenham papel importante na saúde geral.

O edamame contém substâncias que podem auxiliar na redução dos sintomas da menopausa aijiro / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Pode ajudar mulheres na menopausa

O alimento contém isoflavonas, compostos vegetais que apresentam estrutura semelhante ao estrogênio. O estudo “Efeitos da isoflavona sobre os sintomas climatéricos e o perfil lipídico na mulher em menopausa”, publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, sugere que essas substâncias podem auxiliar na redução de sintomas da menopausa, como ondas de calor e desconfortos relacionados às alterações hormonais.

5. Contribui para o controle da glicemia

Por apresentar baixo índice glicêmico e boa quantidade de fibras, o edamame pode fazer parte da alimentação de pessoas com diabetes ou resistência à insulina, desde que inserido em um plano alimentar equilibrado.

Como consumir o edamame?

A forma mais comum é comer o grão cozido dentro da vagem, servido com uma pequena quantidade de sal. Após o cozimento, os grãos também podem ser retirados da casca e utilizados em diversas preparações, como saladas, sopas, refogados, arroz, massas e risotos. Além de nutritivo, o alimento é versátil e pode ser consumido como entrada, acompanhamento ou lanche entre as refeições.

Contraindicações do edamame

Para a maioria das pessoas, o edamame é considerado um alimento seguro e saudável. No entanto, há exceções. “Pessoas com alergia à soja devem evitar o consumo. Além disso, indivíduos com doenças específicas da tireoide devem buscar orientação médica antes de consumir grandes quantidades de alimentos à base de soja”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

O médico também lembra que o excesso pode causar desconfortos gastrointestinais, como gases e distensão abdominal, especialmente em pessoas que não estão habituadas a consumir alimentos ricos em fibras.