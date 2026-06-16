Dor na perna esquerda: 6 condições que podem causar o sintoma

A dor na perna esquerda pode ter diferentes origens e níveis de gravidade Ivan Dudka / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Sentir dor na perna esquerda é uma queixa relativamente comum, mas que pode ter diferentes origens e níveis de gravidade. Em alguns casos, o desconforto está ligado a problemas musculares ou ortopédicos. Em outros, pode indicar compressões nervosas, doenças articulares e até condições cardiovasculares.

Observar intensidade, duração, presença de inchaço, sensação de peso, formigamento e relação com esforço físico ajuda a entender quando o sintoma merece investigação médica mais rápida. Embora muitas pessoas associem a dor apenas ao cansaço ou à má circulação, o sinal pode envolver diferentes sistemas do organismo.

Abaixo, confira algumas condições que podem causar dor na perna esquerda.

1. Problemas circulatórios

Sensação de peso, inchaço, dor no fim do dia e desconforto ao permanecer muito tempo sentado podem indicar insuficiência venosa ou alterações vasculares. “Dor nas pernas pode estar relacionada à insuficiência venosa, mas também pode envolver questões musculares, ortopédicas, neurológicas ou arteriais. Quando existe persistência dos sintomas, piora progressiva ou inchaço importante, a avaliação é fundamental”, explica a cirurgiã vascular Dra. Nayara Cioffi Batagini.

Segundo a especialista, períodos prolongados sem movimentação também favorecem a piora da circulação e o aumento do desconforto nas pernas.

2. Alterações na coluna lombar

Nem toda dor na perna tem origem no próprio membro. Em muitos casos, a base do desconforto está na coluna lombar, especialmente quando existe compressão nervosa. De acordo com o neurocirurgião Dr. Wilson Faglioni Jr., hérnias de disco, inflamações e desgastes da coluna podem provocar dor irradiada, sensação de choque, formigamento e até perda de força.

“A dor lombar não é uma doença única. Ela pode estar relacionada a desgaste da coluna, hérnias de disco, compressões nervosas, processos inflamatórios, alterações musculares ou até fatores posturais e comportamentais. O tratamento ideal depende de um diagnóstico preciso”, afirma. Quando a dor desce da lombar para glúteo, coxa ou panturrilha, a investigação da coluna costuma ser necessária.

3. Endometriose

Embora muita gente não associe a doença a sintomas fora da pelve, alguns casos de endometriose podem causar dor irradiada para pernas e região lombar, especialmente durante o período menstrual. Segundo o especialista em endometriose Dr. Igor Chiminacio, quando a doença acomete nervos e estruturas profundas da pelve, a paciente pode apresentar dor pélvica associada a desconforto nas pernas.

“Muitas mulheres passam anos ouvindo que sentir dor intensa na menstruação é normal, mas dor incapacitante não deve ser naturalizada. Quando a paciente precisa faltar ao trabalho, deixar atividades ou usar medicações continuamente, precisamos investigar causas como endometriose”, explica.

4. Artrose e problemas articulares

Desgastes articulares em quadril, joelho e coluna também podem gerar dor na perna esquerda, principalmente em pessoas com rigidez, limitação de movimentos e dificuldade para caminhar. O ortopedista Igor Fiorese Vieira alerta que dores persistentes, travamentos e perda de mobilidade não devem ser tratados apenas como consequência do envelhecimento. “[…] Em pacientes com artrose e artropatias, manter mobilidade, dentro das orientações adequadas, é fundamental para preservar função e reduzir dor ao longo do tempo”, explica.

Alterações cardiovasculares também podem desencadear dores nas pernas fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Problemas cardíacos

Embora menos comum, alterações cardiovasculares podem gerar sintomas nas pernas, principalmente quando existe comprometimento da circulação arterial. Em situações mais graves, dores associadas à falta de ar, suor frio, dor no peito ou mal-estar podem indicar necessidade de atendimento imediato.

Conforme o cardiologista Dr. Vitor de Holanda, o frio pode funcionar como fator desencadeante de alterações cardiovasculares em pessoas predispostas, porque existe maior estresse cardiovascular. “Pacientes com doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes ou histórico de acidente vascular cerebral (AVC) precisam reforçar cuidados nessa época”, explica.

6. Sedentarismo e longos períodos sentado

Ficar muitas horas sentado, cruzar as pernas ou reduzir a movimentação pode aumentar desconfortos musculares e circulatórios. “A musculatura das pernas funciona como uma bomba para impulsionar o sangue de volta ao coração. Quando a pessoa fica muito tempo parada ou reduz a atividade física, existe tendência de piora do retorno venoso e aumento dos sintomas”, afirma a Dra. Nayara Cioffi Batagini. A falta de movimento também contribui para rigidez muscular e sobrecarga articular.

Dor persistente nunca deve ser ignorada