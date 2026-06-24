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Planejamento reprodutivo
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Causa dor ou infertilidade? Engorda? Entenda como funciona o DIU e saiba o que é mito e o que é verdade 

Estudo reacendeu o debate em torno do método, um dos contraceptivos mais eficazes, mas ainda alvo de desinformação

Camila Bengo

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