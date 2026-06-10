Do tajine ao cuscuz marroquino: 3 receitas típicas do Marrocos para experimentar 

Tajine de legumes Food Shop / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo de 2026 marcada para 13 de junho, cresce a curiosidade sobre os costumes do país do norte da África. Além de sua rica história e paisagens marcantes, o Marrocos se destaca por uma culinária repleta de aromas, especiarias e tradições que atravessam gerações, refletindo a diversidade cultural que caracteriza a nação.

A seguir, veja 3 receitas típicas do Marrocos para experimentar!

1. Tajine de legumes

Ingredientes

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola cortada em cubos

2 dentes de alho amassados

2 cenouras cortadas em pedaços grandes

4 batatas cortadas ao meio

1 berinjela cortada em tiras grossas

cortada em tiras grossas 2 tomates cortados em cubos

2 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de mel

2 colheres de sopa de coentro fresco

1 colher de sopa de suco de limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a cúrcuma, a páprica doce, o cominho, o gengibre em pó, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para envolver os ingredientes. Adicione os tomates e cozinhe até começarem a se desfazer, formando um molho encorpado.

Distribua as cenouras, as batatas e a berinjela sobre o molho. Regue com o caldo de legumes, o mel e o suco de limão. Quando começar a ferver, reduza para fogo baixo e tampe a panela. Cozinhe lentamente até que os legumes estejam macios e o molho tenha reduzido levemente. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

2. Cuscuz marroquino com frango tfaya

Ingredientes

Frango tfaya

1 kg de sobrecoxas de frango

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 cebolas cortadas em fatias finas

3 dentes de alho amassados

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de gengibre em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de caldo de galinha

1 xícara de chá de uva-passa

2 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de cuscuz marroquino

2 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

1/2 colher de chá de sal

Modo de preparo

Frango tfaya

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Doure as sobrecoxas de frango de todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione as cebolas e refogue até ficarem macias e levemente douradas. Acrescente o alho, a cúrcuma, o gengibre em pó, a canela em pó, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem.

Retorne o frango à panela e envolva-o no refogado. Adicione o caldo de galinha, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até que o frango fique macio. Retire o frango e mantenha aquecido. Acrescente a uva-passa e o mel ao molho. Cozinhe em fogo baixo até que a cebola esteja bem dourada e caramelizada e o molho fique espesso. Retorne o frango à panela e envolva-o na mistura de cebolas e passas.

Cuscuz marroquino

Em uma tigela, coloque o cuscuz marroquino. Em uma panela, ferva a água em fogo médio e misture com o sal. Despeje a água sobre o cuscuz marroquino, cubra a tigela e deixe descansar até que todo o líquido seja absorvido. Adicione a manteiga e solte os grãos com um garfo.

Montagem

Distribua o cuscuz marroquino em uma travessa ou pratos individuais. Disponha o frango sobre o cuscuz marroquino. Cubra com as cebolas caramelizadas, as uvas-passas e o molho. Finalize com o coentro e a salsinha.

3. Tangia marrakchia

Ingredientes

1,5 kg de paleta bovina cortada em cubos grandes

bovina cortada em cubos grandes 3 colheres de sopa de azeite de oliva

4 dentes de alho amassados

1 cebola cortada em cubos

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de gengibre em pó

1 colher de chá de cominho

1/2 colher de chá de açafrão

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 limão-siciliano cortado em pedaços

2 xícaras de chá de caldo de carne

2 colheres de sopa de manteiga

Coentro picado para finalizar

Modo de preparo