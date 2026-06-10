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Saúde & Bem-estar

Dieta low carb ajuda a emagrecer mais rápido? Veja os benefícios e os cuidados

Entenda o que muda no organismo ao reduzir carboidratos e o que considerar antes de adotar a estratégia alimentar

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