Dia dos Namorados: como montar uma rotina para construir a saúde a dois

Os relacionamentos têm um papel importante na formação e manutenção de hábitos saudáveis entre o casal LightField Studios / Shutterstock | Portal EdiCase

Com a chegada do Dia dos Namorados, não é incomum perceber que, após algum tempo juntos, alguns casais vão se acomodando com as distrações do dia a dia e acabam deixando a saúde em segundo plano. No entanto, além de fortalecer os vínculos, compartilhar hábitos saudáveis, como praticar atividade física regularmente e manter uma alimentação equilibrada, pode aumentar as chances de manter essas mudanças ao longo do tempo.

“Os relacionamentos têm um papel importante na formação e manutenção de novas práticas. Quando o casal desenvolve uma boa abertura para o diálogo e estrutura uma rede de apoio e objetivos em comum, a tendência é que ambos criem uma rotina mais equilibrada e saudável, por meio de uma boa alimentação e atividade física. Isso acontece porque as pessoas influenciam umas às outras diariamente, seja pelo exemplo, motivação ou construção conjunta de um estilo de vida que favoreça o bem-estar”, explica Rita Simões, nutricionista do Hospital Nove de Julho, da Rede Américas.

Organizar as refeições juntos é o primeiro passo para uma rotina mais saudável

Estruturar as refeições em casal é uma estratégia simples que pode contribuir significativamente para uma rotina mais saudável. Atividades em conjunto, como planejar o cardápio da semana, ir ao supermercado e preparar as refeições, além de ajudar a reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e a aumentar a presença de opções nutritivas no dia a dia, agregam vários benefícios para a saúde, assim como a construção de um novo estilo de vida.

“Quando o casal participa do planejamento e do preparo das refeições, a alimentação saudável deixa de ser uma responsabilidade individual e passa a fazer parte da rotina. Isso favorece escolhas mais equilibradas, aumenta a adesão aos bons hábitos e contribui para que a mudança de comportamento seja mais sustentável a longo prazo”, completa a nutricionista.

A companhia do parceiro durante as atividades físicas pode servir como incentivo para manter a regularidade e superar a desmotivação CandyBox Images / Shutterstock | Portal EdiCase

Movimentem-se juntos

Praticar atividade física em casal pode ser uma forma eficiente de tornar o exercício mais frequente e prazeroso. Seja em caminhadas, corridas, treinos na academia, aulas coletivas ou atividades ao ar livre, a companhia do parceiro pode servir como incentivo para manter a regularidade e superar momentos de desmotivação.

Além dos benefícios para a saúde cardiovascular, o controle do peso e a melhora do condicionamento físico, exercitar-se junto também promove interação, fortalece a cumplicidade e cria oportunidades para compartilhar objetivos e conquistas. Dessa forma, a atividade física deixa de ser apenas um compromisso individual e passa a integrar o estilo de vida do casal.

Vida saudável a dois depende de pequenas mudanças contínuas

A construção de hábitos saudáveis é um processo gradual, que exige constância, adaptação e paciência. Quando esse caminho é percorrido em união, ele tende a se tornar mais leve e prazeroso, já que os parceiros podem compartilhar desafios, celebrar pequenas conquistas e se apoiar nos momentos de dificuldade.

Em vez de encarar mudanças na alimentação, na prática de exercícios ou na organização da rotina como obrigações, o casal passa a enxergá-las como experiências vividas em conjunto. “Essa sensação de parceria aumenta a motivação, fortalece o compromisso com os objetivos estabelecidos e torna a jornada em busca de mais saúde uma oportunidade de conexão e crescimento para ambos”, finaliza a especialista.