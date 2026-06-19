Descubra o que pequenos negócios podem aprender com grandes empresas

O crescimento de pequenos negócios está menos ligado a vendas isoladas e mais à forma como organizam processos, finanças e decisões estratégicas Drazen Zigic / Shutterstock | Portal EdiCase

Abrir um negócio nunca foi tão comum no Brasil, mas manter uma empresa saudável continua sendo um desafio para muitos empreendedores. Segundo levantamento do Sebrae, o primeiro trimestre de 2026 registrou a abertura de 1,6 milhão de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas no país. O dado mostra a força dos pequenos negócios na economia, mas também reforça uma pergunta prática: o que essas empresas precisam fazer para crescer com mais estrutura?

Para Ricardo Jacobs, empreendedor, investidor e empresário com atuação em gestão empresarial, expansão de marcas e eventos, pequenos negócios não precisam copiar grandes empresas, mas podem aprender com a forma como elas organizam processos, metas, pessoas e decisões. Ele defende que a profissionalização pode começar de maneira simples.

“O pequeno empresário muitas vezes acha que processo é algo distante, burocrático ou caro. Mas o processo é saber quem faz o quê, quanto entra, quanto sai, qual meta precisa ser batida e o que precisa melhorar no atendimento. Isso vale para uma multinacional e vale para uma loja de bairro”, afirma.

Gestão e organização

A primeira lição das grandes empresas está no controle. Enquanto muitos pequenos negócios tomam decisões apenas olhando o saldo bancário do dia, empresas mais estruturadas acompanham indicadores de vendas, margem, custos, estoque, produtividade e satisfação do cliente.

Para o especialista, esse tipo de visão não exige uma grande estrutura, mas disciplina. Uma planilha bem-organizada, reuniões curtas de acompanhamento e metas claras já podem mudar a forma como o empreendedor enxerga o próprio negócio.

Estrutura interna e equipe

Outro aprendizado importante está na gestão de pessoas. Grandes empresas costumam ter cargos, metas e responsabilidades mais definidos. No pequeno negócio, é comum que todos façam tudo, o que pode funcionar no início, mas se torna um problema quando a operação cresce.

Segundo Ricardo Jacobs, o empreendedor precisa entender que delegar não é perder controle, mas criar condições para que a empresa funcione sem depender exclusivamente do dono. “O negócio começa a amadurecer quando sai da cabeça do fundador e passa a ter rotina, padrão e equipe treinada. O empreendedor continua sendo essencial, mas ele deixa de ser o gargalo de tudo”, explica.

Erros na gestão financeira, como falta de controle de custos e preço de venda, são fatores que limitam o crescimento de pequenos negócios Moon Safari / Shutterstock | Portal EdiCase

Gestão financeira

A gestão financeira também é uma diferença central. Pequenos empresários podem vender muito e, ainda assim, não saber se estão tendo lucro. Misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, não acompanhar contas a pagar e receber ou não calcular corretamente o preço de venda são erros comuns que comprometem o crescimento. Nas grandes empresas, as decisões passam por planejamento financeiro. Nos pequenos negócios, essa lógica também precisa existir, ainda que em escala menor.

Experiência do cliente

O atendimento é outro ponto em que pequenos negócios podem aprender com grandes marcas, especialmente em um mercado cada vez mais competitivo. Para o empresário, que hoje atua à frente de negócios ligados a eventos, entretenimento e experiências, o cliente não avalia apenas o produto final, mas toda a jornada: o primeiro contato, a comunicação, o ambiente, a entrega e o pós-venda.

Isso não significa transformar toda empresa em uma operação de luxo. Significa criar consistência. Um restaurante pequeno, uma loja, uma clínica, um salão de beleza ou uma prestadora de serviço podem se diferenciar quando entregam clareza, cuidado, pontualidade e atenção aos detalhes. Em muitos casos, a experiência é o que faz o cliente voltar.

A importância da profissionalização

Ricardo Jacobs alerta que aprender com grandes empresas não significa perder a agilidade. Pequenos negócios têm a vantagem de decidir mais rápido, testar soluções com menos burocracia e criar relações mais próximas com os clientes. O desafio é unir essa flexibilidade com uma gestão mais profissional.

No fim, a principal lição é que crescer não depende apenas de vender mais. Depende de estruturar melhor. Para pequenos negócios, pensar como empresa grande não é aumentar a burocracia, mas desenvolver uma mentalidade mais estratégica sobre caixa, pessoas, atendimento, processos e futuro. É essa combinação que permite transformar uma boa ideia em uma operação sustentável.