Copa do Mundo: 4 cuidados ao usar maquiagem e tintas na pele

Com a chegada da Copa do Mundo, muitos torcedores apostam em maquiagens, tintas faciais e pinturas corporais verde-amarelas para demonstrar apoio à Seleção Brasileira. Embora esses itens façam parte da festa e da torcida, o uso inadequado pode causar irritações, alergias e outros problemas dermatológicos.
Nesse período, segundo a Dra. Lorena Mesquita, médica e professora da pós-graduação em Dermatologia da Afya Ribeirão Preto, um dos erros mais comuns é utilizar tintas artesanais, produtos escolares ou maquiagens sem procedência adequada.
“Produtos que não foram desenvolvidos para uso na pele podem conter substâncias irritantes, como corantes industriais, conservantes inadequados e até metais pesados, aumentando os riscos de alergias e lesões cutâneas”, alerta.
Para evitar estes problemas e torcer para o Brasil com segurança, a dermatologista compartilha 4 orientações essenciais. Confira!
1. Utilize produtos adequados para a pele e evite regiões sensíveis
De acordo com a Dra. Lorena Mesquita, regiões como rosto, pescoço e área dos olhos merecem atenção redobrada, já que possuem pele mais sensível e suscetível a irritações. Por isso, ela reforça a importância de escolher maquiagens e tintas dermatologicamente testadas e aprovadas para uso cosmético. Além disso, evite aplicar os produtos muito próximos aos olhos, boca e mucosas, reduzindo o risco de irritações.
2. Faça o teste de sensibilidade e não compartilhe maquiagem
Faça um teste de sensibilidade antes do uso, especialmente em crianças e pessoas com pele sensível. Da mesma forma, não compartilhe maquiagem, pincéis, esponjas ou aplicadores, essa prática ajuda a prevenir contaminações e infecções.
3. Remova completamente a maquiagem e as tintas após o uso
A médica também destaca que a remoção da maquiagem é tão importante quanto a aplicação. “O fim da festa não termina quando o jogo acaba. Nunca dormir sem higienizar o rosto é uma regra básica. Deixar resíduos de tinta e maquiagem na pele durante a noite pode favorecer o entupimento dos poros, irritações e até infecções”, explica.
4. Invista na técnica de dupla limpeza
Para remover corretamente as tintas verde-amarelas e a maquiagem facial, a especialista orienta adotar a técnica da dupla limpeza, muito utilizada nas rotinas de skincare. A primeira etapa consiste em usar um cleansing oil (óleo de limpeza), que ajuda a dissolver e “derreter” os pigmentos e produtos mais resistentes sem agredir a pele. Após massagear suavemente o rosto seco com o óleo, basta adicionar um pouco de água para emulsionar e enxaguar.
Na segunda etapa, a recomendação é utilizar água micelar, demaquilante tradicional ou lenços de limpeza, preferencialmente sem álcool na fórmula, para evitar o ressecamento da pele. Essa fase ajuda a remover os resíduos restantes e garante uma limpeza mais completa. Ao final, o uso de hidratante é essencial para recuperar a barreira de proteção cutânea e repor a hidratação da pele.
Por Beatriz Felicio