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Saúde & Bem-estar

Copa com sabor e equilíbrio: como aproveitar petiscos e cerveja sem prejuízos à saúde

Nutricionista reúne dicas práticas para quem quer torcer, receber os amigos e curtir os jogos sem transformar o período em uma maratona de excessos

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