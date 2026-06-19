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"Consegui encontrar meu lugar no mundo": Zélia Duncan fala sobre envelhecer, amar e estar em paz aos 61 anos

Em entrevista, cantora celebra os 45 anos de carreira, o lançamento do álbum "Agudo Grave" e a importância do ativismo LGBT+ 

Camila Bengo

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