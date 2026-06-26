Conheça as áreas de atuação de um metrologista

O metrologista atua em áreas estratégicas e contribui para a redução de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores Simon Kadula / Shutterstock | Portal EdiCase

O metrologista é o profissional que atua nos bastidores de diversos setores da economia e que impacta diretamente a qualidade, a segurança e a confiabilidade de produtos e serviços utilizados diariamente pela população. Responsável pela ciência das medições, esse especialista está presente em áreas como indústria, saúde, construção civil, agronegócio, laboratórios, pesquisa e desenvolvimento tecnológico.

“Muitas pessoas não percebem, mas praticamente tudo o que utilizamos passou por algum processo de medição. O metrologista é o profissional que garante a confiabilidade desses resultados, contribuindo para a qualidade dos produtos, a segurança dos consumidores e a competitividade das empresas. Sem medições precisas, aumentam os riscos de falhas, desperdícios e prejuízos em diferentes setores”, destaca Marcela Andrade, professora do curso de Engenharia da faculdade Anhanguera.

Papel estratégico do metrologista

Na indústria, por exemplo, a metrologia contribui para a redução de desperdícios, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos. Na área da saúde, garante o funcionamento adequado de equipamentos utilizados em exames e procedimentos médicos. No setor de infraestrutura, assegura a precisão necessária para projetos de engenharia e construção.

Segundo a professora, a atuação do metrologista é estratégica para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. “Além da calibração de instrumentos, o profissional também participa de auditorias, controle de qualidade, validação de processos produtivos e implementação de sistemas de gestão da qualidade”, afirma.

O metrologista pode atuar em diferentes setores, como indústria, saúde e tecnologia Eduard Gorice / Shutterstock | Portal EdiCase

Áreas de atuação do metrologista

Entre os principais segmentos que demandam profissionais da área, estão:

Indústrias automotiva , aeronáutica e metalúrgica;

, aeronáutica e metalúrgica; Laboratórios de calibração e ensaios;

Empresas de tecnologia e automação;

Setor de saúde e equipamentos hospitalares;

Construção civil;

Agronegócio;

Instituições de pesquisa e desenvolvimento;

Órgãos de certificação e controle de qualidade.

Como se tornar um metrologista?

Com o avanço da automação industrial e das tecnologias da chamada Indústria 4.0, a demanda por profissionais especializados em metrologia tem crescido significativamente. Para Marcela Andrade, a formação em Engenharia oferece uma base sólida para quem deseja atuar na área.

“Os cursos de Engenharia desenvolvem competências relacionadas à análise de dados, controle de processos, instrumentação e qualidade, conhecimentos essenciais para profissionais que pretendem trabalhar com metrologia. Trata-se de uma área que exige atenção aos detalhes, raciocínio analítico e atualização constante”, completa.