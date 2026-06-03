Cinema: 5 filmes imperdíveis que estreiam em 04 de junho de 2026

De animações nacionais a live-actions épicos, o cinema reserva opções variadas para o público nesta primeira semana de junho de 2026 Drazen Zigic / Shutterstock | Portal EdiCase

Para os amantes do cinema, a primeira quinta-feira de junho reúne estreias para diferentes gostos: ação e aventura de grande escala, fantasia romântica em mundo alternativo, drama histórico espanhol, animação nacional inspirada na cultura nordestina e uma aventura familiar com criaturas peludas.

Confira cinco filmes que chegam aos cinemas em 04 de junho de 2026!

1. Mestres do Universo

Quase 40 anos após o último live-action, He-Man finalmente retorna às telas com uma nova aventura. Dirigido por Travis Knight com roteiro de Chris Butler, o filme acompanha o príncipe Adam, que precisa recuperar uma espada mítica para se tornar o guerreiro He-Man e salvar o reino de Eternia das garras do vilão Esqueleto e seu exército malévolo.

Nicholas Galitzine vive o protagonista, ao lado de Camila Mendes — que deu raízes brasileiras à personagem Teela —, Alison Brie como a vilã Evil-Lyn e Idris Elba como Duncan, o Man-At-Arms. Para se preparar para o papel, Galitzine seguiu um regime intenso de musculação de três horas diárias com consumo de cinco mil calorias por dia.

2. 100 Noites de Desejo

Para quem busca algo mais intimista e inusitado, a fantasia romântica dirigida e escrita por Julia Jackman se passa no mundo alternativo de Darkly End, controlado pelo despótico Birdman. Cherry vive um casamento infeliz com o distante Jerome, tendo como única alegria do dia a confidente e devota empregada Hero, que faz parte de uma organização secreta que preserva histórias de mulheres apagadas da história. A dinâmica se complica quando Jerome viaja e deixa a esposa sozinha com Manfred, seu charmoso e lascivo amigo. Emma Corrin, Nicholas Galitzine e Maika Monroe protagonizam o filme, com participação da cantora Charli xcx no elenco.

3. 8 Décadas de Amor

Vencedor do Prêmio do Público no 28º Festival de Málaga, o drama espanhol dirigido e escrito por Julio Medem acompanha Adela e Octavio, dois personagens que nasceram no mesmo dia: 14 de abril de 1931, data da proclamação da Segunda República Espanhola. Apesar de viverem na mesma cidade, suas origens são opostas — ela é simples e humilde; ele vive em excelentes condições.

O destino os aproxima repetidamente ao longo de décadas, enquanto a Espanha atravessa a ditadura, a Segunda Guerra Mundial e a transição para a democracia. Mesmo casando com outras pessoas, a chama entre os dois nunca se apaga. Javier Rey e Ana Rujas protagonizam, com Álvaro Morte no elenco.

4. Cordélicos: A Origem do Cabra da Peste

A animação nacional dirigida por Alê McHaddo mergulha no universo do sertão brasileiro com muita aventura, humor e referências à cultura nordestina. Na trama, um grupo de aventureiros irreverentes tem a vida virada de cabeça para baixo após roubar os misteriosos planos de uma máquina do tempo — e se tornar o alvo do lendário e temido Cabra da Peste. Durante uma perseguição repleta de confusões, perigos e situações absurdas, o grupo acaba dividido entre diferentes épocas, enfrentando figuras históricas inesperadas e versões distorcidas do próprio sertão.

Enquanto tentam encontrar o caminho de volta, descobrem segredos sobre a origem de seu perseguidor e uma ameaça capaz de alterar o destino do tempo. Com vozes de Bruno Garcia, Tadeu Mello e Marcelo Mansfield, o filme é uma produção 100% brasileira que aposta na riqueza cultural do Nordeste para entregar uma aventura divertida e cheia de personalidade.

5. Os Peludos 2