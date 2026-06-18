Chá verde pode substituir o café? Entenda os efeitos de cada bebida no organismo

A escolha entre café e chá verde depende dos objetivos e da sensibilidade individual à cafeína Oksana Karuna / Shutterstock | Portal EdiCase

A dúvida de escolher entre café ou chá verde é cada vez mais comum entre pessoas que buscam mais disposição no dia a dia ou desejam reduzir o consumo de café sem abrir mão de uma bebida estimulante. Embora ambas contenham compostos capazes de aumentar o estado de alerta, elas apresentam características diferentes e podem produzir efeitos distintos no organismo.

De acordo com Ana Caroline Fernandes Pereira, docente do curso de Nutrição da Unopar, não existe uma bebida universalmente melhor que a outra. “O café e o chá verde possuem substâncias bioativas que podem trazer benefícios à saúde quando consumidos de forma equilibrada. A escolha depende dos objetivos, da sensibilidade individual à cafeína e dos hábitos de cada pessoa”, explica.

Segundo a especialista, o café é conhecido pela concentração de cafeína, substância que estimula o sistema nervoso central e pode proporcionar sensação de disposição e aumento do estado de alerta. O chá verde, por sua vez, também contém cafeína, mas em menor quantidade, além de compostos antioxidantes, como as catequinas, e do aminoácido L-teanina, associado a um estado de relaxamento sem causar sonolência.

A seguir, Ana Caroline Fernandes Pereira explica algumas diferenças entre as bebidas:

1. O café costuma proporcionar um estímulo mais rápido

Por apresentar maior quantidade de cafeína, o café tende a aumentar o estado de alerta de maneira mais intensa, sendo frequentemente consumido para reduzir a sensação de cansaço e melhorar a disposição momentânea.

2. O chá verde também contém cafeína

Embora em menor quantidade, o chá verde possui cafeína suficiente para contribuir com a atenção e a disposição, além de oferecer outros compostos bioativos presentes naturalmente na planta Camellia sinensis.

O café e o chá verde têm substâncias com ação antioxidante Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

3. As duas bebidas possuem compostos antioxidantes

Tanto o café quanto o chá verde apresentam substâncias com ação antioxidante, que ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo quando inseridas em um padrão alimentar equilibrado.

4. A resposta do organismo varia de pessoa para pessoa

Algumas pessoas podem ser mais sensíveis à cafeína e apresentar sintomas como agitação, desconforto gastrointestinal ou dificuldade para dormir, independentemente da bebida escolhida.

5. O horário de consumo também merece atenção

O consumo de bebidas com cafeína próximo ao horário de dormir pode interferir na qualidade do sono, especialmente em pessoas mais sensíveis ao estimulante.

Substituir café pelo chá verde

Ana Caroline Fernandes Pereira explica que substituir o café pelo chá verde é uma possibilidade para quem busca diversificar os hábitos alimentares ou prefere uma bebida com menor teor de cafeína. No entanto, a troca não é uma regra e deve considerar as necessidades individuais.

“O mais importante é observar como cada bebida se encaixa na rotina e como o organismo responde ao consumo. Quando consumidos com moderação, tanto o café quanto o chá verde podem fazer parte de uma alimentação equilibrada”, conclui a docente.