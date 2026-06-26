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Saúde & Bem-estar

Casos de ISTs avançam entre adultos e acendem alerta: confiança não substitui prevenção

O uso correto do preservativo, a vacinação contra o HPV e o acompanhamento médico regular são medidas fundamentais para reduzir os riscos

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