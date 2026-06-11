Café da manhã de Dia dos Namorados: 4 receitas para surpreender quem você ama

No Dia dos Namorados, um café da manhã especial pode ser uma forma simples e delicada de surpreender quem você ama logo no começo do dia, criando um clima de conexão e cuidado. Quando preparada com carinho, a primeira e mais importante refeição pode ir além da função nutricional e se transformar em um gesto de afeto.
Abaixo, confira 4 receitas para surpreender quem você ama no café da manhã neste Dia dos Namorados!
1. Tapioca de presunto e queijo
Ingredientes
- 1 xícara de chá de goma de tapioca
- 2 fatias de presunto
- 2 fatias de queijo muçarela
- Sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Aqueça uma frigideira em fogo médio e espalhe a goma de tapioca até formar um disco uniforme. Deixe firmar e vire rapidamente. Recheie com o presunto e o queijo ainda na frigideira quente, adicionando orégano por cima. Quando o queijo derreter levemente, dobre a tapioca ao meio e sirva em seguida.
2. Chocolate quente cremoso com leite condensado
Ingredientes
- 500 ml de leite integral
- 395 g de leite condensado
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 100 g de chocolate meio-amargo picado
- 1 pitada de sal
- Canela em pó a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite ainda frio. Adicione o leite condensado, o chocolate em pó e o sal. Misture bem até incorporar tudo. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não empelotar. Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate picado e continue mexendo até derreter por completo e a mistura ficar bem cremosa. Polvilhe canela por cima antes de servir.
3. Pão de queijo recheado com goiabada
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de polvilho doce
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 ovo
- 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado
- Sal a gosto
- 150 g de goiabada cortada em cubos firmes
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o leite com o óleo e o sal até levantar fervura. Em um recipiente, coloque o polvilho e escalde com a mistura quente, mexendo bem. Espere amornar e adicione o ovo e o queijo, misturando até formar uma massa homogênea. Modele pequenas bolinhas, abra levemente cada porção na palma da mão, coloque 1 cubo de goiabada no centro e feche bem. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos, ou até dourar levemente. Sirva ainda morno para manter o recheio cremoso.
4. Bolo de fubá com leite condensado
Ingredientes
- 3 ovos
- 395 g de leite condensado
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de fubá fino
- 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 pitada de sal
- 1 colher de chá de erva-doce
- Óleo para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado, o leite e o óleo até obter uma mistura homogênea. Em seguida, adicione o fubá, a farinha de trigo, o sal e a erva-doce e bata novamente até a massa ficar lisa e bem incorporada. Por último, adicione o fermento em pó e misture delicadamente com uma colher ou espátula, sem bater. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até dourar levemente por cima. Espere amornar antes de desenformar e sirva em seguida.