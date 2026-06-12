Biewer terrier: conheça as características do cachorro dessa raça 

As características únicas do biewer terrier conquistaram admiradores em diferentes países Aleksandra Morrison Photo / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

O biewer terrier é uma raça relativamente recente quando comparada a outras mais tradicionais, mas sua história chama atenção justamente pela origem incomum. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele surgiu na Alemanha no início da década de 1980, quando nasceu um filhote tricolor diferente dos demais em uma ninhada de yorkshire terriers.

O cachorro despertou o interesse dos criadores Werner e Gertrude Biewer, que iniciaram um programa seletivo para desenvolver e estabilizar essas características físicas únicas. Desde então, a raça ganhou admiradores em diferentes países graças ao porte pequeno, aparência refinada e facilidade de adaptação à vida familiar.

Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raça biewer terrier!

1. Aparência física

O biewer terrier é um cachorro pequeno, mas sua aparência sofisticada costuma chamar atenção rapidamente. Conforme descreve a CBKC, trata-se de um terrier elegante, compacto e equilibrado, com estrutura corporal levemente mais longa do que alta. O peso máximo indicado no padrão da raça é de 3,6 kg, o que o coloca entre os cães miniatura de companhia.

A pelagem é uma das marcas registradas da raça. Segundo a CBKC, o pelo é longo, reto, fino, sedoso e cai naturalmente dos dois lados do corpo. As cores também fazem parte da identidade visual, com combinações tricolores envolvendo branco, azul aço escuro, preto e dourado. Peito, barriga, pernas e ponta da cauda devem ser brancos, enquanto a distribuição das demais cores busca manter simetria visual.

Além disso, a raça apresenta olhos escuros e expressivos, orelhas pequenas e eretas em formato de “V” e cauda portada alta, normalmente coberta por pelos longos e sedosos.

2. Temperamento e personalidade

Apesar da aparência delicada, o biewer terrier possui personalidade ativa e participativa. Conforme descreve a CBKC, trata-se de um cachorro alegre, divertido, obediente e bastante sociável, características que ajudam a explicar sua popularidade.

A raça costuma criar vínculos intensos com os tutores e gosta de participar da rotina familiar. Além disso, também costuma demonstrar muita curiosidade, explorando ambientes e interagindo frequentemente com objetos, brinquedos e pessoas.

O biewer terrier convive bem tanto com humanos quanto com outros cães, adaptando-se facilmente a diferentes estilos de vida. Isso significa que pode viver tanto em apartamentos quanto em casas maiores, desde que receba atenção, atividades e companhia.

Embora seja sociável, mantém características típicas dos terriers, incluindo energia elevada, disposição para brincadeiras e certa tendência a ser travesso em alguns momentos.

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Devido ao porte pequeno e metabolismo acelerado, o biewer terrier necessita de alimentação adequada ao tamanho corporal, respeitando quantidade diária, idade, peso e orientação veterinária. A pelagem, por sua vez, exige escovação frequente para evitar nós, embaraços e acúmulo de sujeira.

A manutenção da saúde também inclui cuidados comuns a cães pequenos, como acompanhamento odontológico, vacinação, vermifugação e avaliações veterinárias periódicas. O tamanho exige atenção especial ao controle de peso, já que pequenas variações podem impactar significativamente a mobilidade.

4. Educação e socialização

O biewer terrier costuma aprender com facilidade, especialmente quando o treinamento começa ainda na fase de filhote. Seu comportamento próximo aos humanos favorece a assimilação de comandos básicos, rotina da casa e regras de convivência. Como possui personalidade ativa e curiosa, a raça responde melhor a métodos positivos, utilizando recompensas, brincadeiras e repetição.