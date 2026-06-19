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Bairros planejados ganham força no Brasil: 5 vantagens que explicam a alta procura por esse modelo de moradia

Projetos que integram moradia, comércio, lazer, educação e serviços em uma mesma região atraem moradores em busca de praticidade, qualidade de vida e segurança

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