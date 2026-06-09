Atraso, falta de atualização, troca difícil: 4 falhas que começam antes da entrega no e-commerce

A experiência de compra no e-commerce não depende apenas de vender bem Halfpoint / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Quando uma compra online dá errado, a frustração do consumidor nem sempre começa no transporte. Em muitos casos, ela nasce antes, nos bastidores da operação, em etapas que vão da confirmação do pedido à expedição, passando por estoque, comunicação e atendimento no pós-compra.

Esse é um ponto que tem ganhado relevância no varejo digital à medida que marcas buscam mais previsibilidade e consumidores se tornam menos tolerantes a jornadas confusas. A experiência de compra não depende apenas de vender bem, mas de fazer a operação funcionar com clareza, consistência e capacidade de resposta.

“Ainda existe uma tendência de olhar para a experiência do e-commerce a partir da vitrine, da campanha ou do momento da venda. Mas boa parte da percepção do cliente é construída depois do clique, quando entram em cena a operação, a comunicação e a capacidade de cumprir o que foi prometido”, afirma Lucas Garcia, head de Growth da Cubbo, empresa de operação e tecnologia para o comércio digital.

A seguir, veja quatro pontos que ajudam a explicar por que os bastidores da operação passaram a influenciar diretamente a satisfação, a recompra e a confiança na marca.

1. Falta de visibilidade de estoque mina a confiança

Quando o sistema mostra uma disponibilidade que a operação não consegue dar conta, o problema aparece bem rápido em forma de atraso, cancelamento e retrabalho. Para o consumidor, pouco importa onde a falha começou: o que fica é a percepção de desorganização. Em um ambiente de venda multicanal, a visibilidade de estoque deixou de ser uma questão puramente operacional e passou a ser parte da experiência de compra.

2. Demora na expedição também afeta a experiência

Nem toda percepção de atraso vem da transportadora. Em muitos casos, o pedido demora a avançar porque ficou parado antes mesmo de sair da operação. Esse intervalo entre a confirmação da compra e o primeiro movimento concreto do pedido pesa mais do que parece.

“A eficiência operacional impacta diretamente a previsibilidade da experiência e nunca é apenas uma questão de custo ou produtividade. O consumidor quer sentir que o pedido está andando, que existe controle e que a marca sabe o que está acontecendo”, diz Lucas Garcia.

3. Pouca atualização gera ansiedade e desgaste

Mesmo quando a entrega ainda está dentro do prazo, a falta de informação pode transformar a jornada em uma experiência ruim. Ausência de atualização, comunicação inconsistente e dificuldade para obter respostas alimentam a insegurança e aumentam o volume de contatos no pós-compra. Na prática, isso mostra que a comunicação ao longo da jornada faz parte do atendimento, claro, mas também da operação como um todo.

4. Troca, devolução e erros simples ampliam atritos evitáveis

Problemas como endereço incorreto, dificuldade para trocar um produto ou demora para resolver uma exceção costumam parecer pontuais, mas são justamente eles que mais desgastam a relação com o cliente. Quando a operação, o atendimento e os sistemas funcionam de forma desintegrada, estes problemas acabam se multiplicando.

No cenário atual, em que consumidores esperam mais previsibilidade e marcas operam em estruturas mais complexas, o varejo digital começa a redescobrir uma verdade básica: a experiência começa cedo, na capacidade de fazer os bastidores funcionarem bem, muito antes de o produto chegar.