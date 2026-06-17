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Saúde & Bem-estar

Asperger nas redes: entenda por que cada vez mais pessoas acreditam ter autismo

A conscientização sobre neurodiversidade avançou com a circulação do assunto nas plataformas digitais, mas trouxe junto o risco de uma leitura superficial sobre condições complexas

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