Aprenda a fazer chá de tanchagem para auxiliar no tratamento da infecção urinária 

O chá de tanchagem é um ótimo aliado no tratamento da infecção urinária Chatham172 / Shutterstock | Portal EdiCase

A infecção urinária é causada pela proliferação de bactérias no trato urinário, que inclui a uretra, bexiga, ureteres e rins. Esses microrganismos geralmente entram no trato urinário por meio da uretra e podem se multiplicar, causando irritação e inflamação. Os sintomas incluem sensação de queimação ao urinar, aumento da frequência urinária, urgência em urinar, dor abdominal ou pélvica, urina turva ou com odor forte e com presença de sangue.

Para quem busca alternativas naturais que possam complementar os cuidados com a infecção urinária, o chá de tanchagem (Plantago major) é uma das opções mais conhecidas na fitoterapia. A planta contém compostos com ação anti-inflamatória, antimicrobiana e diurética, características que podem auxiliar no alívio dos sintomas e favorecer a eliminação de microrganismos pelas vias urinárias.

O tratamento da infecção urinária depende da causa, da gravidade e da região afetada, mas geralmente envolve avaliação médica e, em muitos casos, o uso de medicamentos específicos, como antibióticos, quando é causada por bactérias. O chá de tanchagem, nesse caso, pode ser consumido como complemento aos cuidados durante a recuperação e na manutenção da saúde urinária.

A seguir, aprenda a preparar o chá de tanchagem!

Chá de tanchagem

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de tanchagem

250 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de tanchagem. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida. Beba de 2 a 3 xícaras por dia.

Consumo com segurança

Embora seja considerada segura para a maioria dos adultos quando consumida em quantidades moderadas, a tanchagem deve ser utilizada com cautela. Gestantes, lactantes, crianças pequenas e pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos devem buscar orientação de um profissional de saúde antes de incluir a planta na rotina.