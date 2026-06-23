Almoço saudável: 5 receitas fáceis e nutritivas com vegetais para o dia a dia

Incluir vegetais na rotina alimentar é uma forma simples e prática de deixar o cardápio mais variado, leve e nutritivo. Presentes em diferentes cores, texturas e sabores, eles se adaptam facilmente a diversas preparações sem exigir muita complexidade na cozinha. Além de versáteis, eles são fontes importantes de fibras, vitaminas, minerais e compostos antioxidantes, que participam do bom funcionamento do organismo.
A seguir, confira 5 receitas fáceis e nutritivas com vegetais para o almoço!
1. Abobrinha recheada com carne moída
Ingredientes
- 2 abobrinhas
- 300 g de carne moída
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 100 g de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Folhas de manjericão para decorar
Modo de preparo
Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento e retire parte da polpa com o auxílio de uma colher, formando uma cavidade. Reserve a polpa e pique-a. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até secar o líquido e ficar levemente dourada. Acrescente o tomate, o pimentão vermelho e a polpa da abobrinha e refogue por mais 3 minutos. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por mais 2 minutos e finalize com o cheiro-verde.
Disponha as metades de abobrinha em uma assadeira e recheie com a mistura. Cubra com a muçarela ralada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, ou até as abobrinhas ficarem macias e o queijo dourar. Retire do forno, decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
2. Batata assada com alho-poró e cebola-roxa
Ingredientes
- 10 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 1 colher de chá de sal
- 1 alho-poró fatiado
- 1 cebola-roxa descascada e fatiada
- 2 colheres de chá de alecrim
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 dente de alho descascado e amassado
- Azeite de oliva e salsinha picada a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Coloque as batatas em uma panela, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio e cozinhe por 10 minutos. Retire do fogo e descarte a água. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e a cebola-roxa e refogue até murchar. Desligue o fogo e reserve.
Unte uma assadeira com azeite de oliva e esfregue o alho sobre a superfície. Disponha as batatas na assadeira, coloque o alho-poró e a cebola-roxa por cima e salpique o alecrim e a pimenta-do-reino. Regue com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Retire do forno e salpique a salsinha. Sirva em seguida.
3. Salada de beterraba
Ingredientes
- 2 beterrabas cortadas em cubos
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1/4 de xícara de chá de coentro picado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de sopa de sementes de girassol torradas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque as beterrabas e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra a água e espere esfriar. Em uma saladeira, disponha a beterraba, a cebola-roxa e o coentro. Em um recipiente pequeno, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o vinagre de maçã, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Finalize com as sementes de girassol torradas e sirva em seguida.
4. Omelete de espinafre com tomate e ricota
Ingredientes
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- 1/2 xícara de chá de ricota esfarelada
- 1 colher de chá de azeite
- 1 colher de sopa de salsa picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com o sal e a pimenta-do-reino até ficarem homogêneos. Adicione o espinafre e misture bem. Aqueça uma frigideira untada com azeite em fogo médio. Despeje a mistura de ovos e cozinhe até a base ficar firme e levemente dourada. Distribua os tomates-cereja e a ricota sobre uma metade da omelete. Dobre a outra metade sobre o recheio e cozinhe por mais 2 minutos, até aquecer os ingredientes. Transfira para um prato, finalize com a salsa picada e sirva em seguida.
5. Frango salteado com vegetais
Ingredientes
- 300 g de peito de frango cortado em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1/2 abobrinha cortada em cubos
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 1/2 cebola fatiada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o frango com sal, pimenta-do-reino, páprica doce, cúrcuma e suco de limão. Misture bem e deixe descansar por alguns minutos para absorver o sabor. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o frango temperado e cozinhe até dourar bem por fora e ficar totalmente cozido por dentro.
Acrescente a cenoura e refogue por alguns minutos. Em seguida, junte a abobrinha e os pimentões, misturando até que os legumes fiquem macios, mas ainda levemente crocantes. Adicione o coentro e sirva em seguida.